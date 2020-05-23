الدفاع المدني يرفع الجاهزية استعداداً للعيد

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

رفعت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، جاهزية جميع إداراتها العامة والإقليمية التابعة لها، ومراكزها المنتشرة على امتداد الدولة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.



وأكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، التزام جهاز الدفاع المدني بتوفير الحماية والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين على مدار العام، وخاصة خلال الأعياد والمناسبات العامة والوطنية، في إطار برنامج عمل موحد في إدارات الدفاع المدني لتحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية من المخاطر، والإبقاء على جاهزية العناصر البشرية والآليات لمواجهة الحالات الطارئة.



وأشار إلى أن الظروف الطارئة التي أحدثها فيروس «كورونا» المستجد، أدت إلى إعداد برنامج توعوي موجّه لمختلف أفراد المجتمع يتم تنفيذه عن بعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن مجموعة من النصائح والإرشادات لتجنّب انتشار فيروس «كورونا»، كما يتضمن مواد إرشادية لتعريف أفراد الأسرة والعمالة المساعدة بمصادر الخطر في المنزل، والتعريف بمتطلبات السلامة للأطفال، وكبار السن وأصحاب الهمم، وطرق الحفاظ على سلامة الأسلاك والأجهزة الكهربائية وصيانتها للوقاية من خطر الحريق، وكذلك طرق الحفاظ على سلامة المطبخ، والوقاية من المواد الخطرة، والتعريف بأنواع طفايات الحريق وكيفية استخدامها، والتعريف بخطورة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون وطرق الوقاية منه، وطرق الاستخدام الآمن لأجهزة التكييف وأسطوانات الغاز، وسخانات المياه، وكيفية التعامل وقت نشوب الحريق والتعريف بطرق الإخلاء.



ودعا قائد عام الدفاع المدني أفراد المجتمع لتحمّل مسؤولياتهم المجتمعية تجاه أنفسهم ومن معهم، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من الحريق، واتباع نصائح وإرشادات الدفاع المدني ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الإماراتية بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية للحيلولة دون انتشار فيروس «كورونا».

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