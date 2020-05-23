مستشفى أمينة يقدم 500 جلسة غسيل كلى مجاناً

المصدر: عجمان - البيان

أعلن مستشفى أمينة في عجمان عن تقديم 500 جلسة غسيل كلى مجاناً، للمرضى غير القادرين، وذلك بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، ودعماً للظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع، بسبب تداعيات فيروس «كورونا».



وقالت إدارة المستشفى، إنها تعاقدت مع عدد من المؤسسات الخيرية في دبي وبقية الإمارات، لتقديم جلسات غسيل الكلى المجانية للمرضي غير القادرين على تحمل تكاليف هذا العلاج، وتستهدف المبادرة المجتمعية محدودي الدخل وغير القادرين من أفراد المجتمع، ممن تأثرت أوضاعهم بتداعيات فيروس «كورونا».



وقال محمد علي العمري الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أنجلو إريبيان للرعاية الصحية المسؤولة عن المستشفى: «نتطلع دائماً لتقديم الدعم اللازم لغير القادرين، وهذا جزء من المسؤولية المجتمعية، وإعلاء لقيم التكاتف بين مؤسسات المجتمع وأفراده».



وأكد العمري، أن هذه المبادرة تأتي ترسيخاً لدور القطاع الخاص تجاه المجتمع، والمساهمة في تخفيف معاناة غير القادرين، ومن هم في حاجة لخدمات علاجية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الخيرية في الدولة.

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