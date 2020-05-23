شرطة أبوظبي تعزز التواصل عن بعد «من البيت للبيت»

المصدر: أبوظبي - البيان

بثت شرطة أبوظبي 30 فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار أيام شهر رمضان المبارك ضمن مبادرة «من البيت للبيت» لضمان استمرارية التواصل المباشر مع المجتمع وتقديم النصائح والإرشادات خلال الظروف الراهنة عبر مقاطع فيديو قام بتصويرها عدد كبير من المختصين من بيوتهم.



وأكد العميد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، أهمية إيجاد قنوات بديلة للتواصل «عن بعد» مع الجمهور وتكثيف الإرشادات اليومية لدعم الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات والفرق المعنية بمواجهة جائحة كورونا «كوفيد 19».



وأشار إلى أن مبادرة «من البيت للبيت» جعلت من السهل على المختصين بشرطة أبوظبي التواصل من بيوتهم «بالصوت والصورة» مع كافة متابعي حسابات شرطة أبوظبي على التواصل الاجتماعي وتقديم «فقرة» توعوية يومية للجمهور في بيوتهم منذ بداية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.



وتناولت المبادرة موضوعات متنوعة شملت السلامة المرورية وخفض السرعة على التقاطعات لتجنب وقوع الحوادث كما ركزت على حماية الأبناء والتحذير من مخاطر التسول وقدمت نصائح حول السلامة من الحرائق والتسوق الآمن والاستقرار الأسري ودعت الأفراد إلى الحفاظ على سلامتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز