«دفاع مدني أبوظبي» يؤكد جاهزيته لعيد الفطر المبارك

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي جاهزية فرقها لتعزيز السلامة للجمهور خلال العيد، مؤكدة الاهتمام بإعطاء أولوية قصوى لحياة أفراد المجتمع وسلامتهم وأمن الممتلكات وحماية المكتسبات الوطنية.



وأوضح العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، أن الإدارة أنهت استعداداتها، لتأمين عطلة العيد وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة من أجل راحة المواطنين والمقيمين، على مدار الساعة.



ودعا الأسر إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والانتباه لسلامة الأطفال، متمنياً لهم عيداً سعيداً بعيداً عن أية مخاطر.

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