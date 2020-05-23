350 ألف متضرر يساعدهم «معاً نحن بخير»

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، عن تقديم الدعم لأكثر من 350 ألف متضرر، في إطار برنامج «معاً نحن بخير»، وذلك تجسيداً لروح العطاء والكرم، التي تعكس قيم التكاتف والتعاضد التي يتمتع بها أبناء مجتمع أبوظبي.



وقد شارك مختلف فئات المجتمع في برنامج «معاً نحن بخير»، بمساهمات مالية تجاوزت ملايين الدراهم، وآلاف المساهمات العينية المقدمة من الأفراد والمنظمات، بالإضافة إلى 20 ألف مساهم، فيما تم تسجيل حوالي 5552 متطوعاً في البرنامج.



وتعمل هيئة المساهمات المجتمعية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، على توجيه المساهمات الواردة إلى برنامج «معاً نحن بخير».



وقدمت هيئة «معاً»، عبر برنامج «معاً نحن بخير»، الدعم المادي لأكثر من 8000 طالب ممن استوفوا الشروط، وذلك لمساعدتهم في دفع الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة، حيث انضمت 24 جهة حكومية في أبوظبي، للمساهمة في تقديم أجهزة كمبيوتر مكتبي ومحمول، لحوالي 4000 طالب، لمساعدة أولياء الأمور المتضررين، على مواكبة تعليم أبنائهم بالطرق الحديثة، وعن بعد.



مساهمات

وأطلقت الهيئة، عبر برنامجها، وبالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، والتنسيق مع الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، برنامج الدعم الصحي، للسكان المقيمين في إمارة أبوظبي من ذوي الأمراض المزمنة، حيث تم توجيه المساهمات المالية الواردة للبرنامج، لدفع تكاليف العلاج الطبي اللازم للمتضررين من مشتركي الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، ضمن البرنامج الأساسي.



ويتحمل برنامج «معاً نحن بخير»، نفقات علاج المرضى الذين يعانون من أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو الربو أو أمراض الرئة الأخرى، بالإضافة إلى توفير الأدوية والاستشارات والخدمات الطبية المختلفة.



وقد شهد شهر رمضان الكريم، تقديم العديد من المبادرات القيمة من قبل هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، من بينها مبادرة «معاً نتشارك»، التي ساهمت حتى اليوم في تقديم 11 مليون وجبة صحية لحوالي 300 ألف من العمالة المقيمة في 35 مجمعاً سكنياً في أبوظبي والعين والظفرة، بالإضافة إلى برنامج الدعم الغذائي الذي عمل حتى اليوم على توفير ما يزيد على 4700 سلة غذائية عالية الجودة، تتضمن أغذية صحية، إضافة للاحتياجات الأساسية للأطفال، حيث استفاد منها حوالي 22 ألف متضرر.



وحظي العاملون في خط الدفاع الأمامي في مدينة الشيخ خليفة الطبية، بدعم هيئة «معاً»، وذلك بعد إطلاق مبادرة «دعم الصحة النفسية للعاملين في القطاع الطبي»، بالتنسيق والتعاون مع 3 مؤسسات رائدة في أبوظبي، ومختصة باللياقة والصحة النفسية، بهدف رفع معنوياتهم، وتقديم الدعم النفسي المناسب، ليستفيد أكثر من 400 موظف في القطاع الصحي، وتشمل جلسات يوغا ودروساً في التأمل من «هوت هاوس يوغا» أبوظبي، وذلك للتخفيف من حدة مستويات التوتر، فضلاً عن الالتحاق بمجموعات متخصصة، تُقدم الدعم النفسي اللازم، عبر جلسات أسبوعية، تديرها «داركنس إن تو لايت أبوظبي».



ويقدم «أباركين ميكينزي أند كامباني»، تدريباً من قبل خبراء مختصين لـ 32 موظفاً من الكوادر الطبية، لتنمية روح الفريق والتعامل المرن بين العاملين، ولتجديد النشاط العقلي، وتنشيط الطاقة، ورفع مستوى التركيز.

وساهمت مجموعة من فنادق العاصمة أبوظبي، وعدد من ملاك الفلل، بدعم العاملين في القطاع الطبي بخطوط الدفاع الأمامية، من خلال توفير حوالي 1724 غرفة، لينالوا قسطاً من الراحة، بعد عناء يوم شاق وطويل.



جهود

وقال الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع: «نفخر بالجهود والمبادرات التي أطلقتها هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، وجميع الإنجازات التي حققتها عبر برنامج «معاً نحن بخير»، خلال شهر رمضان المبارك، التي أحدثت انعكاساً إيجابياً على حياة الآلاف من أفراد مجتمع أبوظبي، عبر تقديم الدعم المناسب لهم، ونحن ممتنون لكل من ساهم وتطوع، وكان له دور في نجاح البرنامج، وتحقيق الأهداف المرجوة منه».



بدورها، عبّرت سلامة العميمي مدير عام هيئة «معاً»، عن الفخر بتكاتف وتعاون أفراد مجتمع أبوظبي وشركاته في دعم المتضررين، وقالت: «شهر رمضان، هو شهر الرحمة والمغفرة، وجسّد أبناء مجتمعنا خلال الأسابيع الماضية، قيم الخير والعطاء والكرم، من خلال مساهماتهم التي لعبت دوراً إيجابياً كبيراً في حياة الكثيرين».



ولدعم الفئة العمالية في أبوظبي، جاء التعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ضمن المبادرات الأولى التي أطلقها برنامج «معاً نحن بخير»، فقد سارعت العديد من الشركات العامة والخاصة، لتقديم المساهمات العينية القيمة للبرنامج، ومن بينها الاتحاد للطيران، التي وزعت، بالتنسيق مع هيئة «معاً»، 6410 بطانيات على العمالة المقيمة في أبوظبي.



وشملت المساهمات، آلاف صناديق المناديل الورقية المقدمة من فاين هايجينيك القابضة، ليستفيد منها 15 ألف عامل ممن يقيمون في المدينة السكنية العمالية في المصفح، و9 آلاف عامل في مجمع حميم السكني، بالإضافة لمساهمة شركة «ايرون ستيشن للحدادة والخراطة»، بـ 4 كرفانات مجهزة بالكامل، ليتم استخدامها كمكاتب للمحافظة على صحة وسلامة الموظفين، من خلال الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

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