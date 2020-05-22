16 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لـ«دار البر»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت جمعية دار البر تلقيها تبرعاً من قبل بنك دبي الإسلامي، عبارة عن «زكاة مال» عن العام الجاري، لصالح المحتاجين والمستحقين، بقيمة 16 مليون درهم.



وأكد المهندس خلفان خليفة المزروعي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن قيمة الزكاة ستصرف في قنواتها الشرعية، وتشمل علاج المرضى، وتسديد رسوم طلبة المدارس والجامعات، ودفع فواتير الكهرباء، وسداد قيمة إيجار منازل الأسر ذات الدخل المحدود، ودعم بناء مساكن المحتاجين، وصيانة منازل الأسر المحتاجة، ومصاريف عامة أخرى.



ورفع عبدالقادر الريس مدير عام جمعية دار البر أسمى باقات الشكر والتقدير لبنك دبي الإسلامي نظير مكرمته الكبرى، التي تسهم في تخفيف معاناة المحتاجين، وتوفير احتياجاتهم وتعزيز التنمية المجتمعية. ودعت الجمعية، على لسان عبدالقادر الريس، شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمحسنين وأهل الخير ومؤسسات المجتمع إلى المبادرة للتبرع لصالح الحالات الإنسانية والمشاريع التنموية الخيرية.

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