الدفاع المدني بدبي يشارك في توزيع وجبات الإفطار

المصدر: دبي - البيان

شارك الدفاع المدني بدبي في توزيع وجبات الإفطار على العمال في منطقة الرأس، بالتعاون مع جمعية بيت الخير ضمن حملة "10 ملايين وجبة" التي أطلقتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، لتوفير الدعم الغذائي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات تحدي الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتأتي مشاركة الدفاع المدني بدبي ضمن مسؤوليته المجتمعية وترسيخاً للعمل الإنساني، وفي إطار دعم المبادرات والأنشطة الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، تعزيزاً لدوره المجتمعي الراسخ تجاه كافة أفراد المجتمع.

وثمن الرائد الدكتور أحمد يوسف الشنقيطي مدير إدارة الاتصال الحكومي، البعد الإنساني والسامي لمبادرة حملة "10 ملايين وجبة" التي أطلقتها سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، التي عكست تلاحم مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين لتخطي كافة الصعاب والتحديات، وعززت شعور الأمان والاستقرار لكافة الفئات المجتمعية.

وأشار إلى أن المشاركة تعكس استراتيجية الادارة العامة للدفاع المدني بدبي وسياساته في ترسيخ واستدامة مبادرات القيادة الرشيدة، والعمل على تبني المبادرات المجتمعية وتفعيل المشاركات الخيرية التي تتوافق مع القيم الدينية، ومد جسور التواصل والتراحم بين أفراد المجتمع، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

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