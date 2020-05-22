خيرية آل مكتوم توزع طروداً غذائيةً على الأسر المحتاجة في الأردن

المصدر: عمّان - وام

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية وزعت الهيئة بالأردن طروداً غذائية خلال شهر رمضان المبارك حيث استفاد من موادها التموينية عدد من الأسر الفقيرة والمتعففة والأيتام والمحتاجين.



وثمن ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية تعاون جمعيتي «الخيرية الهاشمية» و«بيت الخير للأيتام بالزرقاء» ومسجد آل مكتوم بالزرقاء بالأردن منوهاً بحرص الهيئة على التعاون والتنسيق معهما كل عام خلال الشهر المبارك إلى جانب تنفيذ مشاريع خيرية مع بيت الخير تلبي احتياجات المجتمع.



من جانبها عبرت الجمعيات عن الشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على تبرعه السخي من طرود غذائية في شهر رمضان للمستحقين من الأسر الفقيرة والأيتام سائلين الله أن يجزيه عنهم كل خير ويجعله في ميزان حسناته.

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