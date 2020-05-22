فحص 3 آلاف عينة في مختبر جودة المياه في كهرباء الشارقة خلال 4 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

أجرى مختبر إدارة محطات المياه والتحلية في هيئة كهرباء ومياه الشارقة 3000 عينة مياه منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أبريل 2020 مقارنة بـ 8420 عينة مياه خلال عام 2019.



وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تسخر إمكانياتها الفنية والتشغيلية لتزويد المشتركين دائماً بمياه شرب ذات جودة عالية تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية.



وأوضح أن مختبر إدارة محطات المياه والتحلية هو أحد مختبرات الهيئة الفنية السبعة لمراقبة جودة المياه والحفاظ عليها من بداية التحلية وحتى وصولها للمشتركين من خلال شبكة يزيد طولها على 3500 كم.



من جانبها أكدت المهندسة خلود النابودة مدير قسم جودة المياه أن الهيئة تواكب التطور الحضاري والتوسع العمراني لإمارة الشارقة بشكل مستمر لذا تمت زيادة مواقع فحص العينات في شبكة مدينة الشارقة بالإضافة إلى فحص عينات دورية من المحطات المنتجة للمياه ومن الآبار ومن خطوط التوزيع والنقل وعينات مراقبة نظافه الخزانات في المباني وعينات الفحوصات الدورية للمراكز الصحية وغيرها من المرافق الحيوية وذلك بهدف مراقبة جودة المياه في الشبكة بشكل مستمر. وتشمل مواقع فحص العينات: (أم فنين، الزبير، الرحمانية 1، الرحمانية 7، السيوح 2، النوف 4، منطقة المزيرعة ومبنى هيئة الإمارات للهوية في منطقة الرحمانية).

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