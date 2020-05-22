محمد بن راشد يوجه بتخصيص قروض وأراض سكنية للمواطنين بدبي

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص قروض وأراض سكنية للمواطنين بدبي بقيمة 5.6 مليارات درهم.

وجهنا اليوم بتخصيص قروض وأراضي سكنية للمواطنين بدبي بقيمة 5.6 مليار درهم .. 3000 قطعة أرض سيتم منحها للمواطنين بعد العيد مباشرة مع توفير أفضل المرافق والخدمات في المناطق الجديدة ..مستمرين في العمل ..مستمرين في بناء الوطن .. مستمرين في بناء حياة أفضل للجميع .. وكل عام وأنتم بخير — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 22, 2020

وقال سموه في تغريدة على حسابه في تويتر "وجهنا اليوم بتخصيص قروض وأراضي سكنية للمواطنين بدبي بقيمة 5.6 مليار درهم .. 3000 قطعة أرض سيتم منحها للمواطنين بعد العيد مباشرة مع توفير أفضل المرافق والخدمات في المناطق الجديدة ..مستمرين في العمل ..مستمرين في بناء الوطن .. مستمرين في بناء حياة أفضل للجميع .. وكل عام وأنتم بخير"

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