السفير حمد الجنيبي: أصداء إيجابية لرعاية الإمارات لـ "أيتام كورونا"

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أكد حمد الجنيبي، سفير الإمارات لدى السودان، أن المتابعة والرعاية الكريمة التي حظيت بها الأسرة السودانية المكلومة التي فقدت الأب والأم في الإمارات خلال 3 أسابيع جراء إصابتهما بفيروس "كورونا"، كان لها صداها الكبير والإيجابي في السودان وفي جميع الدول التي تابعت تفاصيل التعامل الإنساني لدولة الإمارات.

وأضاف: وقد خفف ذلك كثيراً من المصاب الجلل، لا سيما بالنسبة للأطفال اليتامى الستة الذين تبارت الجمعيات والمؤسسات في الإمارات لرعايتهم ثم جاءت الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في موقف ليس غريباً على الإمارات وأصحاب السمو الشيوخ.

وأشاد السفير حمد الجنيبي بالأدوار الايجابية التي يلعبها الاعلام الإماراتي، وعلى رأسه صحيفة "البيان" التي نقلت خبر الأسرة السودانية ومن خلاله تابع الجميع نموذج التكاتف الانساني لدولة الإمارات حكومة وشعباً في مثل هذه المواقف.

وخص السفير حمد الجنيبي صحيفة "البيان" بكلمة عبر "الفيديو" من مقر اقامته في الخرطوم، أوضح فيها أن الرسائل التي تحمل عبارات الشكر للإمارات ظلت تصلهم على مدار الأيام تقديراً للأدوار التي تقوم بها الدولة.

وخلال الأيام الماضية وصلت لسفارة الإمارات بالخرطوم العديد من رسائل الشكر والعرفان على المبادرات التي تقوم بها الدولة في الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وهي مبادرات دأبت الإمارات على القيام بها ليس فقط تجاه السودان، بل تجاه العديد من دول العالم.

وقال السفير حمد الجنيبي إن من بين المبادرات التي أشرفت عليها سفارة الإمارات لدى السودان خلال هذا الشهر الكريم، المير الرمضاني المقدم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أم الإمارات، ووجد صدى إيجابياً، واستفاد منه الآلاف من الأسر في مختلف مدن السودان.

كذلك وصلت طائرة ضمن الجسر الجوي تشتمل على مساعدات طبية للمساهمة في مكافحة السودان لجائحة الكورونا، يستفيد منها 7 آلاف طبيب، وقبل يومين تم تسليم 136 طن من الأدوية والعقاقير الطبية لوزارة الصحة السودانية، وقال ان هناك مبادرات أخرى لم يتم الاعلان عنها في قطاعات حوية مثل المياه والتعليم وغيرها.

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