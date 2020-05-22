شما المزروعي تلتقي طلبة الامتياز المتطوعين لمواجهة كورونا بمدينة شخبوط الطبية

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

التقت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي بطلبة الامتياز الذين بادروا للتطوع ضمن خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة .

وقالت معالي الوزيرة :«إن الظروف الإستثنائية الحالية أظهرت معادن إستثنائية لشباب رسمت مواقفهم وأفعالهم نموذجا مشرفا لروح التضامن والمسؤولية الاجتماعية وأسمى القيم الإنسانية لمواجهة التحديات الحالية، وهذا ليس بالمستغرب عن أبناء زايد، طيب الله ثراه.

وأضافت المزروعي: «نتابع بفخر واعتزاز الجهود المشرفة التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة لحماية أبناء الوطن والمقيمين، ولدعم إخواننا في البشرية أينما كانوا، فشباب الإمارات هم انعكاس لنداء الواجب وامتداده في الميدان، وطاقاتهم هي الجسر الذي سيختصر المسافات لعبور هذه الأزمة. سنحتفل بإذن الله بزوال هذه الغمة ونستذكر النماذج المضيئة التي قدمها الشباب والمتطوعين في الصفوف الأمامية، فنموذج الإمارات التطوعي في مواجهة وباء "كوفيد-19" جزء من جهود الدولة في التنمية المستدامة والحفاظ على مكتسبات الوطن بدافع نابع من القلب والرغبة في تعزيز السلامة العامة لجميع من هم على أرض وطننا الغالي.

وأكد الدكتور ناصر عماش، الرئيس التنفيذي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، على أهمية الدور الذي يقدمه أطباء الامتياز في دعم ومساندة كوادرنا الطبية ليقدموا أعلى معايير الرعاية الطبية لمرضانا وخاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وأضاف قائلا: «ندرك اليوم جميعاً أهمية ما قمنا به من فتح المجال أمام فئة الشباب للعمل التطوعي لما رأيناه من عزم ومسؤولية في تقديم يد العون في مواجه كافة التحديات والأزمات الراهنة.

كما أعرب الدكتور عماش عن إمتنانه لمبادرة معالي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وتواصلها مع أطباء الامتياز لتثمين جهودهم وتقدير عطائهم، مما يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على دعم فئة الشباب والتفاعل معهم وتقديم العون لصقل مواهبهم في كافة المجالات».

من جانبها، أشادت الدكتورة حصة المزروعي، مديرة البرنامج التدريبي وطبيبة الأمراض النسائية والتوليد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بما قدمه الأطباء الشباب بتكاتفهم مع الكوادر الطبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية خلال الفترة الراهنة التي يشهدها العالم قائلة « إن 24 طبيب امتياز يعملون معنا يدا بيد لخدمة المرضى من دون مقابل ولا شيء يضاهي ابتسامة دافئة أو محادثة هادئة تجعلك تشعر بالارتياح، والمتطوعون قادرون على إعطاء هذا النوع من الدعم والتحفيز للجميع بمختلف أعمارهم وذلك عندما يمنحون وقتهم لخدمة المرضى وبذلك يعكسون صورة مشرفة بانتمائهم وولائهم لمجتمعهم ليس فقط لمهنة الطب بل لفئة الشباب ككل».

من جانبه، قال الدكتور يزن السند :« إنها لفتة كريمة من معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب وأن ما قمنا به ما هو إلا واجبٌ نؤديه تجاه مجتمعنا ونعي تماما أن الجميع مسؤول في مواجهة هذه الأزمة لذا نعتز بالدور الذي يمكننا المساهمة به كأطباء في سنة التدريب لدعم الكوادر الطبية في المستشفيات وتقديم الرعاية الصحية للمرضى».

وقد بادرت مدينة الشيخ شخبوط الطبية بفتح باب التطوع لأطباء الامتياز الراغبين بالإلحاق مطلع العام الجاري لدعم الكوادر الطبية في وحدة الطوارئ والأقسام الطبية الأخرى لتنظيم المرضى والحد من انتشار العدوى بين المراجعين ومرافقيهم ورفع الوعي بأهمية الوقاية من العدوى.

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