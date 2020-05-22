حمدان بن محمد يطلع على أول جهاز تنفس صناعي بأيد إماراتية

المصدر: البيان الإلكتروني

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، على أول جهاز تنفس صناعي في الدولة بأيد إماراتية من مؤسسة دبي للمستقبل.

وشارك سموه متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، معلومات حول الجهاز عبر فيديو نشره في «استوري إنستغرام».

وتضمن الفيديو شرحاً من فريق العمل الذي عمل على الجهاز ، وتتضمن المرحلة الاولى التصميم والتعرف على المكونات الاساسية المطلوبة، ومن ضمنها لوحة التحكم التي تتكون من 8 طبقات تم تصميمها وبرمجتها بأيد اماراتية، وبعدها تم العمل على النموذج الثاني حيث تعرف فريق العمل على المدة الزمنية التي يحتاجونها لتجميع هذه الاجهزة وتكاليف بنائها، ثم تم العمل على النموذج الثالث حيث عمل فريق العمل في هذه المرحلة مع وزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي وسيكون جاهزاً قريباً في الميدان وسيخضع لاختبارات ومنها سيتم اخذ ملاحظات الأطباء ليصار بعدها إلى تطوير النموذج الاخير لهذا الجهاز قبل التصنيع.

وتمتلك المستشفيات في الدولة أفضل أجهزة التنفس الاصطناعي ومنذ جائحة كورونا أصبح هناك ضغط على المصانع لتلبية أجهزة التنفس الاصطناعي، فعمل المهندسون على أجهزة بسيطة للتنفس مع ملاحظة أن هذه الاجهزة تعمل لساعات والاطباء يحتاجون هذه الأجهزة تعمل لأيام وأسابيع فعمل فريق العمل على تطوير نموذج لحل هذه الإشكالية.

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