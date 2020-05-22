الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى أفغانستان لتعزيز جهودها في مكافحة كورونا

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أفغانستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال عيسى سالم محمد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أفغانستان: "إن دولة الإمارات ملتزمة بتزويد العاملين في الخطوط الأمامية في أفغانستان بالمعدات الواقية المناسبة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في مواجهة جائحة (كوفيد-19)".

وأضاف سعادته: " هذه المساعدات المتعددة هي خير دليل على تصميم دولة الإمارات على تعاونها ووقوفها إلى جانب أفغانستان لدعم جهودها في الحد من انتشار الوباء".

وكانت دولة الإمارات قد أرسلت في مارس، شحنة مساعدات طبية عاجلة إلى أفغانستان احتوت على 20 ألف وحدة اختبار ومعدات لفحص آلاف الأشخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 641 طنًا من المساعدات لأكثر من 54 دولة، استفاد منها نحو 641 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

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