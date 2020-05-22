هيئة الأعمال الخيرية تتفقد الأطفال السودانيين الذين فقدوا أبويهم بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان هيئة الأعمال الخيرية تتفقد الاطفال السودانيين الذين فقدوا أبويهم جراء تأثرهما بمضاعفات فايروس كرونا المستجد كوفيد 19.

وأمر سموه بتوفير احتياجاتهم وتأمين الأساسيات التي تكفل لهم العيش الكريم.

كما بحثت هيئة الاعمال الخيرية احوالهم واحتياجاتهم وستعمل على تأمينها حسب توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان.

بتوجيهات من حميد بن راشد النعيمي.. هيئة الأعمال الخيرية تتفقد الأطفال السودانيين الذين فقدوا أبويهم بسبب #كوروناhttps://t.co/ki1pDDfmrd#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vQwzQvqIbS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 22, 2020

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