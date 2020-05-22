مؤشرات الواقع الصحي في دبي مستقرة ومعدلاتنا الأقل عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي خلال المؤتمر الصحافي عن بعد عبر الاتصال المرئي الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، بالتعاون مع تلفزيون دبي، أن مؤشرات الواقع الصحي في دبي مستقرة ومعدل الإصابات طبيعي وأقل من المعدل العالمي وجاهزون لكل السيناريوهات، مضيفاً أن معظم الحالات التي تم اكتشافها خفيفة ومستقرة ولا تعاني أعراضاً تحتاج للرعاية المركزة.

مؤشرات طبيعية

ورداً على سؤال منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لـ«البيان» حول زيادة معدل الإصابات الجديدة بالفيروس، وعما إذا كان ذلك مثيراً لقلق السلطات الصحية، أم أن هذا المعدل طبيعي مقارنة بنسب الفحوصات التي يتم إجراؤها، قال معالي القطامي: «لا شك أن الأرقام لها دلالات ومؤشرات، فمعدلات الإصابة والتعافي، وفئة الأفراد القابلة للدخول إلى المستشفيات، أو دخول العزل الصحي مستقرة، والموضوع تتم دراسته بشكل مستمر، ووجدنا خلال الفترة الماضية أن كافة مؤشرات الواقع الصحي مستقرة، ومناسبة للأعداد التي تدخل المستشفيات، وهو ما يدل على جاهزية القطاع الصحي بما يضمه من مستشفيات حكومية وخاصة، وإمكانيات الحجر الصحي والعزل على مستوى عالٍ، وأن النسب التي تسجل هي نسب أقل عن المعدلات العالمية».

وأضاف القطامي: «عدد الإصابات في دبي طبيعي طالما هناك فحوصات مستمرة وهو جزء من سياسة الدولة التي تتبنى التوسع في عمل الفحوصات والمسوحات بشكل دائم لا سيما في المناطق التي ربما تشهد ارتفاعاً نسبياً في انتشار الفيروس، وطالما هناك مسوحات مستمرة فنحن نسير في الاتجاه الوقائي بشكل سليم وبالتالي هذه الحالات هي حالات مستقرة وليس لها تأثير في القطاع الصحي، بالإضافة إلى أن معدلات الشفاء في ارتفاع دائم، لذلك قراءة الواقع الصحي تدل على أننا نسير في اتجاه جيد وفي الفترة المقبلة نتوقع أن تلك المعدلات ستتجه إلى الأفضل».

تطبيقات ذكية

وفي سؤال محمد سالم من تليفزيون دبي حول الخدمات الذكية الرائدة التي تعتمدها دبي في مختلف المجالات ومنها في القطاع الصحي، وقدرة هذه الخدمات على التخفيف عن هذا القطاع في ظل الظروف الراهنة، أجاب معالي المدير العام لهيئة الصحة بدبي قائلاً: «لا شك في أن التطبيقات الذكية أسهمت بشكل كبير في تطوير الخدمات في دبي ودولة الإمارات بشكل عام، ونحن في هيئة الصحة بدبي وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نستخدم العديد من التطبيقات التي أسهمت في تطوير الخدمات الطبية وتساعد على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين».

وأضاف: «لدينا من خلال مبادرة طبيب لكل مواطن تطبيق «الطبيب الافتراضي» وهو من الخدمات الذكية التفاعلية المتوفرة على مدار الأسبوع ولمدة 24 ساعة، كما لدينا تطبيق «دوائي» والذي عن طريقه يتم توفير الدواء وتوصيله إلى المنازل إلى بعض الفئات التي يتعذر عليهم الوصول إلى المستشفيات، كما لدينا مجموعة من التطبيقات الأخرى منها تطبيق «شريان» الذي يربط بين القطاع الخاص والحكومي والخاص والمخصص لتسجيل المنشآت، والأطباء، والمهنيين، وغيره من التطبيقات التي يسرت على أفراد المجتمع ومكنت الهيئة من تقديم خدماتها الصحية ومن أبرزها خدمة حجز المواعيد للمراكز الطبية والمستشفيات في دبي، والتي خففت بشكل كبير من انتظار الناس للحصول على الخدمات الصحية».

حالات مستقرة

واستفسر حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد» في سؤاله لمعالي المدير العام لهيئة الصحة في دبي عن أوضاع المصابين بالفيروس بشكل عام، ونسبة الإصابات الخطيرة التي تخضع للعناية المركزة، وقال معاليه: «إن الإصابات التي يتم تسجيلها ليست خطرة، وإن الإصابات التي تتطلب الدخول المستشفيات وبحاجة إلى عناية مركزة أقل عن المعدلات العالمية، وأغلب الإصابات هي إصابات خفيفة ولا يظهر عليها أعراض تحتاج إلى العناية الطبية في المستشفى، وإن هناك متابعة لإجراءات العزل وفحوصات مستمرة لمتابعة الإصابات، وحسب دراسة مؤشرات الأسابيع الماضية مع القطاع الطبي المختص نجد أن الحالات الموجودة هي حالات مستقرة، كما أن نسب التعافي دخلت في معدلات جيدة، وبدأنا نسجل أرقاماً إيجابية ومطمئنة وستعدل المؤشر خلال الفترة المقبلة».

خدمات مستمرة

ورداً على سؤال عبدالحميد أحمد، رئيس تحرير صحيفة «غلف نيوز» لمعالي حميد القطامي حول الخدمات الصحية التي تقدمها هيئة الصحة بدبي ومدى تأثرها بالتوازي مع جهود الحد من انتشار فيروس كورونا، قال القطامي: «إن الخدمات التي توفرها هيئة الصحة في دبي وحتى القطاع الخاص من تشخيص وعلاج وعمليات في كافة الأقسام تعمل كما كانت عليه في السابق، وهيئة الصحة تستقبل سنوياً ما يزيد على ثلاثة ملايين شخص سواء لأغراض التشخيص أو العلاج في العيادات الخارجية أو المستشفيات وهناك آلاف العمليات المتوسطة والكبرى تجرى في مستشفيات هيئة الصحة، وكلها تتم بحسب الجدول الموضوع بكل انتظام، والعمل في المستشفيات يسير وفق النمط العادي ولدينا العديد من التخصصات الطبية التي تعمل بانتظام ودون تأثر من الجهود التي تبذل للحد من انتشار كوفيد 19».

وأضاف معاليه: «هناك أقسام مختصة لتلقي حالات كورونا والتعامل معها، وهناك آلية للتعاون والتنسيق بين المستشفيات الحكومية أو الخاصة لنقل الحالات، ولا يوجد أي تأثير في عمل المستشفيات وتقديم الخدمة الطبية لأفراد المجتمع».

سيناريوهات محتملة

وفي سؤال عبدالله المطوع من قناة العربية وجهه لمعالي حميد القطامي عن مدى استعداد هيئة الصحة في دبي لكافة السيناريوهات المحتملة، أجاب معاليه: «رصدنا خلال الأسابيع الماضية تزايداً في أعداد المواطنين المصابين بالفيروس، وهو ما أخذ منا الكثير من الدراسة لمعرفة الأسباب والتي تمحورت جميعها حول كثرة الزيارات العائلية التي تتم خلال شهر رمضان، واليوم نحن نمر بفترة احتفالات بمناسبة عيد الفطر والتي تشهد هي الأخرى تواصلاً بين الناس والأسر، وأنتهز هذه الفرصة لأناشد أفراد المجتمع لاتباع كافة التدابير الوقائية والإجراءات المقررة من الجهات المعنية سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي، وأهمها ضرورة التباعد الاجتماعي وتجنب الزيارات».

وأضاف القطامي: «نحن على أتم استعداد للتعامل مع كافة السيناريوهات سواء زيادة عدد الإصابات أو غيرها من الأمور، كما أننا نتبع كل السياسات الخاصة برفع الكفاءة في النظام الصحي سواء بالنسبة للمستشفيات أو أماكن الحجر أو العزل وطوال فترة العيد سيكون هناك فترة طوارئ مستمرة وكل الإجراءات مستمرة وربما يتم تكثيفها خلال هذه الفترة، وأطالب جموع المواطنين والمقيمين بالنظر لهذه المرحلة بنوع من التقدير للظروف الراهنة، ونحن على ثقة تامة من استجابتهم وتعاونهم.

شكر وثناء

ورداً على سؤال فيصل بارود من وكالة أنباء الإمارات حول أصداء المكرمة التي خص بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أصحاب التخصصات الطبية المختلفة في هيئة الصحة بدبي، ممن يعملون على تقديم الخدمات الطبية المباشرة لمرضى كوفيد 19، ومنحهم الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات، والفئات المستفيدة من هذه المكرمة، قال معالي القطامي: «لقد حظي خط الدفاع الأول من المتعاملين بشكل مباشر مع هذه الجائحة بكل التقدير من قيادتنا الرشيدة، فكلمات التقدير التي عبر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والثناء المستمر من سموهم على جهودهم كانت مبعثاً على الاعتزاز والفخر للقائمين على القطاع الصحي وتحديداً في الصفوف الأمامية، وكل التقدير لمنح بعض هذه الفئة الإقامة الذهبية، وهو ما كان له عظيم الأثر في نفوسهم ومدعاة للسعادة لتلك الفئات سواء كانوا أطباء أو مختصين في المختبرات أو فنيين أو غيرهم».

وأضاف: هناك فئة حصلت على هذه الإقامة، ونعمل حالياً مع الجهات المختصة لحصر فئات أخرى ورفعها إلى المختصين ونتوقع تقديم قائمة أخرى خلال الفترة المقبلة.

فحوصات متنقلة

واستفسر محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة «الرؤية» في سؤاله لمعالي حميد القطامي عن خدمة حافلة كوفيد 19 التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي لإجراء الفحوصات المتنقلة، والفئات المستهدفة، والقدرة الاستيعابية لها، فقال معاليه: «هناك أساليب متعددة تتبعها الجهات الصحية المتخصصة لمتابعة الفحوصات إلى جانب الفحوصات التي تتم في المستشفيات والمراكز المنتشرة في أنحاء إمارة دبي، هناك أيضاً فحوصات تتم في المنازل والشركات وسكنات العمال، ومن بين الوسائل التي اعتمدتها صحة دبي هي الحافلات المتنقلة التي تجوب المناطق التي لإجراء الفحوصات بسعة تزيد على ألف فحص يومي، وسيتم إطلاق أكثر من حافلة خلال المرحلة المقبلة، وهناك أكثر من جهة تعمل بالتوازي على هذا المشروع كإسعاف دبي وغيرها من الجهات، ونعمل بتعاون وتنسيق تام لتهيئة كافة سبل الراحة لأفراد المجتمع وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم».

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