«مبادلة» توظّف القدرات للتصدي لـ«كورونا»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وحدت «مبادلة للرعاية الصحية» و«ستراتا للتصنيع» جهودهما لتطوير مجموعة من المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية التي تسهم في الحد من انتشار فيروس «كورونا» وتعزيز خدمات الرعاية الصحية للمرضى.

وتهدف الشراكة إلى إنتاج كبسولة عزل وأقنعة واقية للوجه، بالإضافة إلى غطاء وقاية للأذنين في إطار دعم جهود الإمارات الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة لاحتواء انتشار فيروس «كوفيد 19». ويأتي هذا التعاون في إطار مبادرة «نعمل نخلص» التي أطلقتها شركة مبادلة لتعزيز التكاتف والتلاحم بين مختلف المؤسسات والقطاعات الوطنية لحماية المجتمع ودعم الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الإمارات للحد من انتشار الوباء.

وشكّلت مبادلة فريقاً مشتركاً يضم خبراء وممثلين عن «مبادلة للرعاية الصحية» وشركة ستراتا وتمكن الفريق المشترك من تطوير كبسولة عزل مصممة بشكل مبتكر لتحسين خدمات الرعاية.

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