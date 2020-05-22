الشيخة فاطمة تهنّئ المواطنين والمقيمين بعيد الفطر

المصدر: أبوظبي - وام

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. وحثت سموها المواطنين والمقيمين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة، حفاظاً على سلامتهم وأسرهم والمجتمع بشكل عام من خطر فيروس كورونا المستجد.

وأشادت سموها بالكادر الطبي والتمريضي الذين يقفون في خط الدفاع الأول من أجل الحفاظ على الوطن وأفراده من هذه الجائحة التي تعصف بالعالم.

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