بلدية دبي تنفذ حملة متخصصة على محلات الحلويات والمكسرات

المصدر: دبي- وائل نعيم

تنظّم بلدية دبي حملة متخصصة على محلات الحلويات والمكسرات قبيل عيد الفطر المبارك، للتأكد من تطبيق كافة اشتراطات السلامة الغذائية، وضمان تداول آمن لهذه المنتجات، في إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.

وقال سلطان الطاهر مدير قسم التفتيش الغذائي في بلدية دبي لـ«البيان»، إنه وفي ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس «كورونا» المستجد تتضمن خطط التفتيش التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من مرض «كوفيد 19»، والتزام المؤسسات التام بتطبيق هذه الإجراءات للعاملين والمتسوقين على حد سواء.

وأضاف: إن محلات بيع الحلويات والشوكولا وغيرها مصنفة في نظام التفتيش مؤسسات منخفضة الخطورة، ويتم تفتيشها بصفة روتينية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتي تتلخص في البطاقة الغذائية ومحتوياتها وتواريخ الصلاحية، إلى جانب عمليات التخزين والعرض وفقاً للاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، كذلك عدم وجود إصابات حشرية أو آفات الصحة العامة بالمؤسسة، والتأكد من تطبيق إجراءات وزيارات شركة مكافحة الحشرات للمؤسسة نسبة لضمان سلامة الحلويات، وخاصة التي تحتوي في مكوناتها على المكسرات.

وتابع الطاهر: يتم التفتيش على النظافة الشخصية للعاملين، وضرورة حصولهم على بطاقات الصحة المهنية والتي تثبت خلوهم من الأمراض المنتقلة.

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