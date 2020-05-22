توقّف خدمات المرور في الشارقة خلال العيد

المصدر: الشارقة – البيان

أعلن مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، توقف تقديم خدمات المرور والترخيص وقرية تسجيل إينوك، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف العمل وتقديم الخدمة، بعد إجازة العيد مباشرة، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

علماً بأنه سيتم استقبال المكالمات الهاتفية من قبل المتعاملين، الواردة من خلال مركز الاتصال والمتابعة بمركز خدمات المرور والترخيص، ثاني وثالث أيام العيد، من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً، للرد على استفساراتهم على الرقم 065177555. إلى جانب إمكانية إنجاز كافة المعاملات إلكترونياً، عبر تطبيق وزارة الداخلية MOI-UAE، وعدم مراجعة مراكز الخدمة إلا للضرورة.

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