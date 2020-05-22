الطاير ووزير النقل البريطاني يبحثان التعاون

المصدر: دبي - وام

عقد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال عن بعد، مع كريس هيتون هاريس وزير الدولة للنقل في المملكة المتحدة، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات، ونظيرتها في المملكة المتحدة، إلى جانب استطلاع المشاريع المستقبلية التي تعتزم الهيئة تنفيذها في الفترة القادمة، لاسيما تلك المتعلقة بتقديم حلول مستقبلية للتنقل.

واستعرض الجانبان المستجدات المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، ومدى تأثير الأزمة في قطاع المواصلات العامة، وآلية التعامل مع الفيروس في وسائل المواصلات لضمان حماية الركاب والموظفين.وأشار معالي مطر الطاير، إلى أن الهيئة طبقت أفضل الممارسات العالمية وفقاً لتقارير الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP التي ركزت على ثلاثة محاور هي التطهير والتعقيم، وحماية المستخدمين والموظفين، وتطبيق التباعد الجسدي في المحطات ووسائل النقل.

كما بحث الجانبان التعاون المشترك بين الهيئة والشركات البريطانية، مثل شركة سيركو التي تتولى تشغيل وصيانة مترو وترام دبي.

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