«زايد للإسكان» يعتمد أسماء 500 من مستحقي الدعم

المصدر: دبي - البيان

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 500 مواطن من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 486 مليوناً وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان: «أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليهم بوافر الصحة والعافية».

التزام

وأضاف معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الخامس لعام 2020 عن بُعد: «إن هذه الدفعة جاءت لتؤكد التزام البرنامج في تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة انطلاقاً من حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة واهتمامها البالغ بتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن وتعزيز رفاهيتهم وسعادتهم».

وأضاف رئيس مجلس إدارة البرنامج: «إن البرنامج لا يألو جهداً في توفير احتياجات المواطنين من المساكن في مشاريع الأحياء السكنية في مختلف إمارات الدولة بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وأجندتها الوطنية 2021 وصولاً لمئوية الإمارات 2071 من خلال مشاريع إسكانية وتنموية مستدامة واستحداث مبادرات مبتكرة تخلق فرصاً أكبر للاستقرار السكني لتلبي تطلعات وطموحات المواطنين».

خدمات

وفي سياق أجندة الاجتماع، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان قرارات الدعم السكني، ويمكن للمستفيدين استلام قراراتهم عن طريق الخدمات الإلكترونية في الموقع الإلكتروني للبرنامج وسينظم البرنامج ملتقيات إلكترونية للمواطنين عن آلية الاستفادة من الدعم السكني بعد إجازة عيد الفطر. كما اطلع المجلس على قرار بشأن تحسين جودة الحياة في المجتمعات السكنية والإجراءات المرتبطة بسير العمل باعتماد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك للحفاظ على المساكن.

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