7 أطنان مساعدات طبية إماراتية إلى جمهورية القمر

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات أمس، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية القمر المتحدة، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سعيد محمد سعيد المقبالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة: «هذه المساعدات تأتي في إطار التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين، والتزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بمساعدة الدول الأفريقية في مكافحة كوفيد-19».

وأضاف: «المساعدات ستدعم جهود العاملين في الخطوط الأمامية الذين يقدمون أروع نماذج التضحية، ويقودون بشجاعة جهود مكافحة الوباء، وستعزز من إمكانياتهم في الحد من انتشاره».

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت أكثر من 634 طناً من المساعدات لأكثر من 53 دولة، استفاد منها نحو 634 ألفاً من المهنيين الطبيين.

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