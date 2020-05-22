«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لامست 7.5 ملايين إنسان حول العالم

شهد عام 2019، تخصيص «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، لمشاريع محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض، 118 مليون درهم، ولامست برامجها ضمن هذا المحور، حياة 7.5 ملايين إنسان حول العالم.

غاية إنسانية

يحقق محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض، ضمن «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، غاية إنسانية سامية، تتمثل في توفير الرعاية والعلاج واللقاح للفئات الهشة من الأطفال والأمهات وأصحاب الهمم، والارتقاء بمستويات الرعاية الصحية في المجتمعات النامية، ودعم الأبحاث العلمية والدراسات الطبية الهادفة لإيجاد العلاجات واللقاحات للأمراض والأوبئة حول العالم.

الصحة والبحث العلمي

تندرج ضمن محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض، مؤسستان رئيستان تعملان تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وهما مؤسسة نور دبي، ومؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز