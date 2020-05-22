44.7 % انخفاض الحوادث المرورية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أظهرت إحصائية لشرطة الفجيرة انخفاض معدل الحوادث خلال شهر أبريل الماضي إلى 44.72%‎ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ سجل شهر أبريل 1118 حادثاً مرورياً خلال عام 2019، بينما تراجع هذا العدد إلى 618 حادثاً في شهر أبريل الماضي.

وقال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لقيادة شرطة الفجيرة: «إن الشهر الماضي لم يسجل وقوع أي حوادث مرورية بليغة أو وفيات على مستوى إمارة الفجيرة، منذ بداية تطبيق برنامج التعقيم الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى الإمارة».

التزام

وأرجع الكعبي سبب الانخفاض في الحوادث المسجلة إلى التعاون من قبل الجمهور بالتزامهم البقاء في منازلهم طيلة فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم خروجهم إلا للضرورة القصوى، وهو الأمر الذي يدل على مدى وعي أفراد المجتمع بأهمية تضافر الجهود والتعاون مع الجهات المعنية في مواجهة انتشار الفيروس. وأكد القائد العام لشرطة الفجيرة استعدادات الشرطة لاستقبال عيد الفطر المبارك بتكثيف وانتشار الدوريات المرورية والأمنية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية، لتأمين حركة السير وتنظيمها، إلى جانب مواصلتهم نشر دوريات الشرطة يومياً خلال ساعات برنامج التعقيم الوطني لتمكين الفرق العاملة من القيام بمهامها، مشدداً على الجميع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

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