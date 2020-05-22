«كهرباء الشارقة» تدرب الطلاب عن بعد

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

تبدأ هيئة كهرباء ومياه الشارقة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذ برنامج تدريبي عن بعد يستمر حتى الثاني من أغسطس 2020 لعدد من طلاب وطالبات تقنية الشارقة بنات ودبي بنين وجامعة الشارقة ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني لتدريبهم على أحدث نظم العمل الفنية والإدارية، وتشغيل محطات إنتاج توزيع الكهرباء وتحلية المياه وتأهيلهم لسوق العمل، إذ سيتم تقسيم الطلاب والطالبات إلى 3 مجموعات، كل مجموعة تضم 10 أفراد، ومدة كل برنامج 240 ساعة، في إطار التواصل المستمر بين هيئة كهرباء ومياه الشارقة والمؤسسات والهيئات التعليمية.

وأوضح الليم أن الهيئة تدعم برامج تدريب الطلبة والطالبات، وتضع جميع إمكانياتها ومشروعاتها في خدمة تدريبهم، للإسهام في توفير الكفاءات والمهارات الفنية المتخصصة والكوادر البشرية اللازمة للعمل في الهيئة وفي جميع الهيئات والمؤسسات والدوائر والشركات الخاصة، مشيراً إلى أن التدريب عن بعد سيتضمن عدداً من التطبيقات والبرامج التي تحاكي الواقع، والتي تسمح للطلاب والطالبات بالاطلاع على أنظمة العمل الإدارية والفنية والتشغيل.

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