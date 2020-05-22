20911 طلباً إلكترونياً تستقبلها بلدية دبي لخدمة المنتجات الغذائية في شهرين

المصدر: دبي - البيان

استقبلت بلدية دبي منذ بداية شهر مارس وحتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 20911 طلباً إلكترونياً لخدمة تسجيل وتقييم المنتجات الغذائية، بمعدل 477 طلباً يومياً، كما استمرت البلدية خلال الشهرين الماضيين في جمع العينات الغذائية من شحنات الأغذية المستوردة، حيث تم جمع أكثر من 1200 عينة من الأغذية المستوردة وفق مبادئ تحليل وتقييم المخاطر الغذائية المستمدة من توصيات المرجعيات والهيئات الدولية، ويأتي ذلك في إطار التزام بلدية دبي بالاستمرار بتقديم خدماتها في ظل الظروف الحالية، والجهود الرامية لضمان استمرارية العمل كخط دفاع أول لحماية المستهلكين من تلوث المواد الغذائية بالمخاطر الميكروبية والمتبقيات الكيميائية، والحرص على تعزيز ثقة المستهلك بسلامة الغذاء.

700 عينة

وبلغ عدد عينات الأغذية المتداولة التي تم جمعها أكثر من 700 عينة للتأكد من استيفائها للمعايير المعتمدة بالدولة، وتخضع جميع العينات التي يتم جمعها للفحص والتحليل في الأقسام المختصة بمختبر دبي المركزي.

وتسهم خدمة تسجيل وتقييم المنتجات الغذائية في انسيابية تجارة الأغذية وتسريع تداولها، من خلال تمكين تجار ومصنعي الأغذية من تسجيل منتجاتهم، تمهيداً لاستيرادها وطرحها في أسواق الإمارة والدولة، كما تعزز هذه الخدمة استيفاء متطلبات بطاقة بيان المنتجات الغذائية، وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية، مما يقلل احتمالية تعرض المستهلك لمنتجات غير آمنة، هذا وقد بلغ عدد الأصناف الغذائية المسجلة على النظام منذ إنشائه 823689 صنفاً غذائياً.

دراسات

نفذت بلدية دبي عدداً من الدراسات، ومن أبرزها الخاصة بالتأكد من خلو اللحوم من المضافات غير المسموح بها مثل النيتريت والنيترات، بالإضافة إلى الدراسة المسحية للتأكد من خلو العسل المتداول في السوق المحلي من المنشطات ومادة PDE5.

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