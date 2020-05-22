المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير عن تشغيل 3 محطات متنقلة لمعالجة النفايات الطبية في مستشفى المفرق والمستشفيات الميدانية التي تم تجهيزها أخيراً في مناطق مختلفة في إمارة أبوظبي، وهي المستشفى الميداني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - أدنيك أبوظبي ومستشفى الإمارات الميداني في مدينة محمد بن زايد، ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتخذة في ظل الظروف الصحية الراهنة، إلى جانب دعم الجهات الصحية في جهودها المتواصلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد كوفيد 19.

وتستوعب المحطات المتنقلة الجديدة القدرة على المعالجة بسعات مختلفة تتراوح بين 150 كيلوغراماً إلى 300 كيلوغرام في الساعة، إذ سيتم استخدام معدات يمكنها المعالجة في درجات حرارة تصل إلى أكثر من 1200 درجة مئوية، إلى جانب معدات مجهزة بأنظمة تقنية متطورة تحافظ على البيئة وتبقيها نظيفة وآمنة، في الوقت الذي ستوفر فيه هذه المعدات سعة إضافية لمعالجة النفايات الناتجة عن الفيروس، حيث تجري عمليات المعالجة بنسبة مرونة عالية جداً على صعيد مواقع المعالجة وغيرها.

وقال الدكتور سالم الكعبي، المدير العام للمركز: «يأتي تشغيل المحارق المتنقلة الخاصة بمعالجة النفايات الطبية، تماشياً من رؤية المركز الاستراتيجية المتمثلة بتوفير أفضل وأنجح الحلول في سبيل التخلص من كل النفايات الطبية وتحديداً الناتجة عن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في أبوظبي».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز