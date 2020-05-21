الطقس المتوقع على الإمارات خلال الخمسة أيام المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

الجمعة:

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً على المناطق المكشوفة وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت:

الطقس: رطب على السواحل صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً - يحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد:

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً أحياناً – فرصة تكون سحب ركامية شرقاً وشمالاً تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام تصبح نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة لبعض الغبار والأتربة نهاراً وسرعتها من 22 إلى 32 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين:

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً أحياناً – فرصة تكون سحب ركامية شرقاً وشمالاً تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام تصبح نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة لبعض الغبار والأتربة نهاراً وسرعتها من 22 إلى 32 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء:

الطقس: رطب على السواحل وبعض المناطق الداخلية صباحاً خاصة غرباً - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر وقد تسقط بعض الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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