حصة بوحميد ومريم المهيري تستعرضان تحديات "الأمن الغذائي وترشيد الاستهلاك" في الإمارات

المصدر: وام

استضافت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي، في جلسة توعية، عقدت "عن بعد" بعنوان "الأمن الغذائي وترشيد الاستهلاك" ضمن مبادرة جلسات افتراضية "من البيت" التي تتيحها الحملة الوطنية "الإمارات تتطوع" من خلال منصة "متطوعين.امارات" حيث تمحورت الجلسة حول واقع وتحديات "الأمن الغذائي وترشيد الاستهلاك" في دولة الإمارات لاسيما ظل الظروف الحالية وأزمة "كوفيد 19 ".

وخلال الجلسة الافتراضية التي تابعها مئات المواطنين والمقيمين أمس الأول من بيوتهم، طرحت معالي حصة بوحميد مجموعة تساؤلات على معالي وزيرة الدولة للأمن الغذائي تتصل بإمكانية تعايش الفرد والأسرة مع الوضع الراهن والمحافظة على استقرار الأمن الغذائي إضافة إلى أهمية ترشيد استهلاك الغذاء ودور أفراد المجتمع تجاه الأمن الغذائي.

علاوة على تأثير جائحة كورونا على هذا القطاع المهم عالميا وجهود دولة الإمارات ورؤية قيادتها الاستباقية والاستشرافية لدعم منظومة الأمن الغذائي الوطني باعتبارها أحد أهم الأولويات الاستراتيجية للدولة في مواجهة مختلف التحديات والظروف.

وفي مستهل الجلسة قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد : أنا ومعالي مريم المهيري نتطوع اليوم ضمن حملة "الإمارات تتطوع" في جلسة افتراضية "#من_البيت" لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك ودعم الأسرة والمجتمع للتحلي بمسؤولية وطنية إسناداً لهذا الملف الحيوي.

وأشارت معاليها إلى أن الأسرة تمتلك مفاتيح سهلة وأدوات بسيطة لكنها مهمة وفعالة في إدارة شؤون أفرادها الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي ومن خلال توفير الغذاء الصحي والآمن مع التحلي بسلوكيات ترشيد الاستهلاك.

وأكدت معالي حصة بوحميد أن ملف الأمن الغذائي كان ولا يزال استراتيجيا بنظرة استباقية لقيادة وحكومة الإمارات وأن ترشيد الاستهلاك مسؤولية وطنية تمس كل فرد في المجتمع خصوصا في ظل الظروف الراهنة وبفضل الله وجهود قيادة دولة الإمارات لم يمر علينا يوما ذهبنا فيه إلى السوق ووجدنا نقصاً في سلعة غذائية.

وقالت: وطننا بخير والأمن الغذائي واقع مطمئن ومستقبل مبشر وهو تأكيد وانعكاس لما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: "الغذاء والدواء خط أحمر".

وقالت معاليها: قريبا إن شاء الله سنحتفل بعيد الفطر المبارك واضعين نصب أعيننا مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "شعب الإمارات ذكي ولماح وسريع البديهة" فعلينا أن نكون على قدر المسؤولية وأن نحافظ على أسرنا ومجتمعنا.

وأشارت معالي وزيرة تنمية المجتمع إلى أننا في نعمة ورحمة، وهذا الخير في دولة الإمارات هو امتداد لخير والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فهو أصل الخير كله رحمه الله.

مضيفة أنه لم يكن هناك نقص أو قصور في الغذاء يوما ما حيث يتوفر بكميات كبيرة وكافية وكل ما نحتاجه هو حمد وشكر هذه النعمة والشكر يكون بالفعل وليس بالقول لذا فإن الأسرة مطالبة بالترشيد وبترسيخ هذا السلوك في نفوس الأبناء ليعم ويدوم الخير في دولة الإمارات في كل الظروف والأوقات.

من جانبها أكدت معالي مريم المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي أن ملف الأمن الغذائي هو أحد أهم الملفات الحيوية في دولة الإمارات.

مشيرة إلى أن منظومة الغذاء الوطنية تتمتع بالكفاءة والمرونة والجاهزية الكاملة التي جعلتها قادرة على التعامل مع أزمة تفشي وباء كورونا.

وقالت إنه في بداية أزمة كورونا واجهنا العديد من التحديات ولكن بفضل ما تعلمناه من القيادة الرشيدة استطعنا تحويل تلك التحديات إلى فرص من خلال التجارب والخبرات التي اكتسبناها في إدارة كامل منظومة الغذاء في الدولة فدولة الإمارات تنعم بقيادة تعمل على توفير كل السبل والممكنات من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع.

وأشارت معاليها إلى أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "لا تشلون هم" كان هدفها نشر الطمأنينة واليقين المجتمعي بقدرة دولة الإمارات على مواجهة التحديات والخروج من الأزمات بقوة وثبات وهي أيضاً رسالة دعم لنا نحن القائمين على ملف الأمن الغذائي وتمنحنا الدعم للمواصلة نحو التميز والريادة في هذا الملف.

وأكدت معاليها أن الحد من هدر وفقد الغذاء يعد أحد الركائز الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وقالت: تعد سلوكيات ترشيد الاستهلاك ركيزة أساسية لتقليل نسب هدر وفقد الغذاء في الدولة وعلينا أن نكون أكثر حرصاً على تغيير سلوكياتنا تجاه الغذاء من حيث النوعية وحجم الاستهلاك.

ولفتت إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تعمل دائما على دعم منظومة الغذاء في الدولة بكل السبل والممكنات الضرورية التي تضمن استدامة الإمدادات الغذائية في كل أسواق الدولة والمطلوب اليوم هو دعم المجتمع ومساهمته الإيجابية من خلال تعزيز سلوكيات ترشيد استهلاك الغذاء وتحويلها إلى ثقافة مجتمعية تتوارثها الأجيال ولابد أن يؤدي الأب والأم معا دورا إيجابيا من خلال توعية وتوجيه الأبناء صحيا وغذائيا لينعم كل أفراد الأسرة والمجتمع بطعام آمن وصحة جيدة.

وتطرقت معالي مريم المهيري إلى العلاقة الوثيقة بين الغذاء والصحة، مشيرة إلى أن الغذاء يعد عنصرا أساسيا لحياتنا ونتخذ يوميا حوالي 200 قرار يتعلق بالغذاء.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ركزت على الارتقاء بسلامة الغذاء وتقليل الأمراض الناتجة عن التغذية من خلال خفض استهلاك المواد الغذائية المضرة بالصحة ومنها السكريات والدهون المتحولة والأملاح.

وكشفت معاليها عن تطوير مكتب الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع "الدليل الإرشادي الوطني للتغذية" والذي يتوفر على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ويهدف إلى تحسين الوضع الغذائي والوقاية من سوء التغذية وخفض الأمراض المزمنة.

مبينة أن دور الحكومة هو توفير الغذاء الصحي والآمن والمجتمع مسؤول في اختيار النوعية والكمية المناسبة وفي الظروف الحالية فإن الحاجة ملحة لنوعية الغذاء الصحي لتقوية المناعة وتعزيز وقاية كل أفراد المجتمع من الأمراض والأوبئة.

وأكدت معاليها أن المنتجات الغذائية الرئيسية متوفرة في كل أسواق إمارات الدولة في ظل الأزمة الراهنة وذلك بفضل دعم القيادة وجهود مختلف الشركاء في الدولة ..موضحة أن مفهوم الأمن الغذائي متأصل في ماضينا ويتمثل ذلك في إنتاج التمور وتربية المواشي حيث كانت حياة الاجداد بسيطة ولكنهم كانوا قادرين على الاكتفاء ذاتياً من الغذاء الذي ينتجوه أما اليوم فقد تغير الواقع ونحن نسعى جاهدين لتحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج المحلي لتعزيز أمننا الغذائي حيث يتمتع المنتج المحلي بأولوية كبيرة من حيث كونه طازج وصحي بسبب قلة عمليات النقل والتخزين.

ووجهت معالي مريم المهيري للمجتمع 4 نصائح هي دعم المنتج المحلي وترشيد الاستهلاك والحد من هدر الطعام والتحلي بالسلوكيات الصحية في شراء ما يحتاجه الفرد والأسرة وتحسين النظم الغذائية لتقوية المناعة وضمان صحة الجميع.

لافتة إلى أن ترشيد الاستهلاك يحافظ على الغذاء تحسبا لأي متغيرات كما يضمن توفير الغذاء لأكبر عدد من الناس ولأطول فترة من الزمن.

وصرحت معاليها بأن الأمن الغذائي في الإمارات يعني تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من الحصول على الغذاء الصحي والآمن والكافي بأسعار مناسبة في كل الأوقات والظروف بما فيها أوقات الطوارئ والأزمات.

وطمأنت معاليها كل أفراد المجتمع بأن منظومة الغذاء في الدولة تعمل بخير وتعمل بنجاح على تجاوز الأزمة الراهنة وأن أسواق الغذاء في الدولة ستظل عامرة بمختلف المنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة وكل الأوقات.

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