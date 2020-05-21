الطاير ووزير النقل البريطاني يبحثان آلية التعامل مع كورونا في وسائل المواصلات

المصدر: وام

عقد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال عن بعد، مع كريس هيتون هاريس وزير الدولة للنقل في المملكة المتحدة.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات، ونظيرتها في المملكة المتحدة، إلى جانب استطلاع المشاريع المستقبلية التي تعتزم الهيئة تنفيذها في الفترة المقبلة، لا سيما تلك المتعلقة بتقديم حلول مستقبلية للتنقل.

واستعرض الجانبان المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد كوفيد (19)، ومدى تأثير الأزمة في قطاع المواصلات العامة، وآلية التعامل مع الفيروس في وسائل المواصلات لضمان حماية الركاب والموظفين.

وأشار معالي مطر الطاير، إلى أن الهيئة طبقت أفضل الممارسات العالمية وفقاً لتقارير الاتحاد العالمي للمواصلات العامة "UITP" التي ركزت على ثلاثة محاور هي التطهير والتعقيم، وحماية المستخدمين والموظفين، وتطبيق التباعد الجسدي في المحطات ووسائل النقل.

كما بحث الجانبان التعاون المشترك بين الهيئة والشركات البريطانية، مثل شركة سيركو التي تتولى تشغيل وصيانة مترو وترام دبي، وكذلك التعاون مع شركة بيم كار القابضة المحدودة، لتقديم حلول مستقبلية للتنقل، عبر تطوير وحدات النقل المعلقة التي تعمل بتقنية أنظمة النقل المعلّقة، وهو نظام نقل مستقبلي للتنقل في إمارة دبي.

وأشاد معالي الطاير بعلاقات الشراكة والتعاون التي تربط هيئة الطرق والمواصلات بالمؤسسات والشركات البريطانية العاملة في مجال المواصلات وأنظمة التنقل.

حضر اللقاء أندرو جاكسون القنصل العام البريطاني في دبي، وعبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وأحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وموزة المري مدير إدارة تنفيذي بمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعدد من المديرين في الهيئة.

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