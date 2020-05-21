الداخلية تحذر من التزاور الاجتماعي وتوزيع العيديات نقداً

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أكدت وزارة الداخلية، أن الفترة الحالية، تحتم علينا التخلي مؤقتاً عن بعض العادات والتقاليد التي نعتز بها، وتقتضي الظروف الآنية الابتعاد عنها، مثل التزاور الاجتماعي، والاكتفاء بتقديم التهنئة عبر وسائل التواصل الإلكتروني، وعدم تقديم العيديات النقدية والعينية، وعدم المصافحة أو «المخاشمة»، إلى جانب عدم الخروج من المنزل إلا في الحالات الضرورية.



وأشارت إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ إجراءات الصحة العامة، والتباعد الجسدي، ومواصلة عمليات التعقيم المنزلي، وغسل الأيدي دوماً بالماء والصابون، أو تعقيمهما، وارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الجسدي، وترك مسافة آمنة.

دعت وزارة الداخلية، الجمهور، إلى انتهاج السلوك الوقائي، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة أثناء عيد الفطر المبارك، من خلال الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، وبالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية خلال فترة التعقيم الوطني، لتحقيق المصلحة العامة، ولضمان سلامة الجميع.

التزام حضاري



وقال العميد عبد العزيز الأحمد نائب مدير عام الشرطة الجنائية بوزارة الداخلية: «إن الإمارات، بحكمة قيادتها، قدمت نموذجاً متميزاً للتعامل مع الأزمة، من خلال احترافية الجهات المختصة، ووعي شعب الإمارات والمقيمين على أرضه، مظهرين التزاماً حضارياً بالتعليمات والإرشادات، التي وجدت من الأساس لتعزيز سلامة المجتمع، فكلنا مسؤولون».



وأوضح أهمية الالتزام بالاشتراطات والقوانين والتعليمات التي أصدرتها الجهات المعنية، ضمن لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بتعزيز الإجراءات للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، التي وجدت لضمان سلامة الجميع وحماية المجتمع، مشيراً إلى أن الجهات الشرطية ستعمل على ضمان تنفيذ القوانين، وضبط المخالفين لهذه التعليمات والقوانين الشاملة لكافة مناحي الحياة.

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