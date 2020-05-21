تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للشارقة خلال العيد

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، الاجتماع الخامس للجنة القيادة العليا الدائمة لعام 2020، الذي عُقد عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئي، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والمديرين العامين وأعضاء اللجنة العليا الدائمة.

واستعرض الاجتماع جدول أعماله، والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق وما تم بشأنه، كما تناول الاجتماع استعدادات شرطة الشارقة لاستقبال عيد الفطر المبارك في ظل الأوضاع الراهنة التي فرضها انتشار الجائحة الوبائية كورونا، وما تقتضيه من تدابير لحماية المجتمع والمحافظة على سلامة أفراده وصحتهم.

كما استعرض الاجتماع الخطط التي تم وضعها خلال عطلة عيد الفطر، المتمثلة في تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، وتكثيف الوجود الأمني في الأسواق والمناطق والمرافق التجارية التي يتوقع أن تشهد حضوراً من أفراد الجمهور في ظل الظروف الراهنة، بهدف التأكد من الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية أفراد الجمهور، ولتعزيز الأمن والأمان في إمارة الشارقة، إلى جانب اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها توفير الأمن والسلامة للجميع.

وأعرب القائد العام لشرطة الشارقة عن شكره للجميع، موجهاً بضرورة العمل على تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار الأمني حتى ينعم الجميع بالأمن والطمأنينة.

كما ناشد القائد العام لشرطة الشارقة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين بضرورة تجنب التجمعات والحفاظ على مسافة آمنة، إضافة إلى تجنب تبادل الزيارات، والحرص على تحقيق التباعد الجسدي للحفاظ على سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار الوباء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز