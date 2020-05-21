إجراءات احترازية مشددة في أسواق أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أنجزت بلدية أم القيوين كل التجهيزات الخاصة باستقبال عيد الفطر السعيد عبر إجراءات احترازية مشددة، ويأتي ذلك حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع لمنع تفشي فيروس كورونا والتأكد من التزام الجميع بمعايير الصحة الصادرة من الجهات الرسمية بالدولة وتفعيل قواعد التباعد الجسدي، كما تم وضع خطة احترازية مسبقة لاستعدادات مقاصب الإمارة لاستقبال الذبائح من الجمهور.

وقال سالم خلفان بن حسين، مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة: «إن دائرة البلدية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد بإجراءات احترازية مشددة في الإمارة من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية في سوق الخضراوات والفواكه، نظراً إلى الزيادة المتوقعة في عدد المستهلكين، وسيتم تزويد السوق بالكمامات والقفازات ومطهرات اليد لاستخدام الجمهور والكاشف الحراري للتأكد من السلامة العامة.

وتم وضع ملصقات على الأرض وحواجز تنظيمية لضمان التباعد الاحترازي للجمهور إلى جانب تنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى الشبرة، وتنفيذ حملات تفتيشية مجدولة على السوق خلال الفترة الصباحية والمسائية».

حملات دورية

وأضاف: «أن إدارة الصحة العامة والبيئة ستقوم بحملاتها التفتيشية الدورية على المحال والمنشآت الغذائية خاصة المطاعم والمطابخ الشعبية التي يكثر الطلب عليها، إلى جانب التفتيش على صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية في الفترة المسائية، وذلك للتأكد من مدى تطبيق أصحاب الصالونات للتدابير الوقائية التي تضمن الحفاظ على صحة الجمهور».

أطباء بيطريون

وأوضح مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة: «أن مقصب البلدية بدأ استعداداته مبكراً لتوفير احتياجات المستهلكين خلال عيد الفطر السعيد»، لافتاً إلى أن المقاصب في الإمارة ستعود لاستقبال الجمهور بمواقيتها المعتادة قبل شهر رمضان المبارك، وسيتم استقبال الجمهور من الـ6 صباحاً حتى الـ12 مساءً وفي الفترة المسائية من الـ3 حتى الـ5، كما سيتم توفير فريق من الأطباء البيطريين المتخصصين بفحص الذبائح والتأكد من سلامتها قبل وبعد الذبح وخلوها من الأمراض حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.

وأضاف مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة: «أن كل هذه الاستعدادات الاحترازية المشددة تأتي في إطار حرص بلدية أم القيوين على المحافظة على الصحة العامة وسلامة الجمهور ومنع تفشي الأمراض‪‬‬»، مناشداً المواطنين والمقيمين في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى التواصل على الرقم ‪0506866011‬ على مدار الساعة.‬‬

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