محمد بن زايد: سنبذل كل غال ونفيس وكل المتواجدين في الإمارات سواسية كأسنان المشط

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإمارات ستبذل كل غال ونفيس ، مشيرا سموه إلى أن كل المتواجدين في الإمارات سواسية كأسنان المشط وسنكون أقوى وأفضل.

وأوضح سموه خلال مجلسه الذي عقد بعنوان "نحتفي بعاداتنا، ونثمن سلامتنا" أن اليوم هو تحد كبير بالنسبة لنا وللدول الأخرى، الجميع في هذه المعركة، والاختلاف في الدول يعتمد على الكوادر الموجودة التي تجعل دولها في المقدمة من قائد فريق وأعضاء ومتطوعين .

وأضاف سموه أنه يجب أن نضبط أنفسنا قليلاً ونحرص على أن لا تزيد أرقام المصابين خصوصاً وأننا مقبلون على مناسبة عيد الفطر.

وقال سموه إن دولة الإمارات ولله الحمد من أفضل 10 دول في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد

ووجه سموه الشكر الجزيل لجنود الخط الأمامي ، مشيرا سموه إلى أن في قاموسنا لا يوجد يأس ومن أجل الإمارات وأهلها وضيوفنا، سوف نبذل كل غالٍ ونفيس، فهذا الوقت تحد من تحديات الزمن والتاريخ فيه تحديات مختلفة

وأكد سموه أن لدينا تحديا وقناعة من البداية أننا سوف نجتازه وسوف تأتي النتائج الإيجابية التي تبشر الخلق كلهم أن هناك حلاً لكنه يحتاج لصبر.

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