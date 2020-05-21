شرطة دبي تضم الخوذة الذكية إلى معدات فريق الدراجات الهوائية

المصدر: البيان الإلكتروني

ضمت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي "الخوذة الذكية" إلى معدات فريقها للدراجات الهوائية وذلك دعما لجهودها في حماية المجتمع من فيروس " كوفيد 19 " والاستفادة من التقنية المبتكرة للكشف عن المصابين بالفيروس .

وتعتمد "الخوذة الذكية" على تقنيات الذكاء الاصطناعي في آلية عملها، بحيث تتم برمجتها إلكترونياً، ويتم ربطها ببرنامج ذكي على الهاتف المتحرك، لتمكن رجل الشرطة من قياس درجة حرارة الشخص بمجرد النظر إليه باستخدام الخوذة، ومن ثم التعرف إلى احتمالية إصابته بفيروس " كوفيد 19 "، واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة.

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