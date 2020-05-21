تنفيذي أم القيوين يصدر قراراً بشأن سكن العمال

المصدر: أم القيوين - البيان

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين قراراً بشأن تنظيم سكن العمال في الإمارة لرفع الأوضاع السكنية للعمال إلى أعلى المستويات، وتحقيق الراحة والرفاهية لهم.

ونص القرار على نقل كافة العمال من المناطق السكنية العائلية إلى مناطق سكنية عمالية ضمن مشاريع تطوير خدمات القطاع الخاص في الإمارة وتوفير البيئة المعيشية الملائمة للعمال.

لجنة

كما نص القرار على تشكيل لجنة للإشراف على حصر العمال في المناطق السكنية العائلية بالتعاون مع الجهات المعنية وتوفير كافة التسهيلات للعمال بالإضافة الى تنظيم حملات تفتيشية مكثفة لضمان سلامة أفراد المجتمع والحد من انتشار وباء كورونا "كوفيد 19".

وأكد القرار ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية اللازمة، وتشمل ضرورة إجراء الفحوصات لكافة العمال قبل نقلهم إلى المناطق السكنية العمالية الجديدة للتأكد من سلامتهم.

إلزام

وألزم القرار منشآت القطاع الخاص بالإبلاغ عن حالات العمال الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا "كوفيد 19" أو المشتبه في إصابتهم به، ليتم تحويلهم الى الجهات المختصة لوضعهم في الحجر الصحي، وتلقي العلاج وفقاً للإجراءات المتبعة بذلك.

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