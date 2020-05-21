"الموارد البشرية والتوطين" تطالب المنشآت بتوثيق تعديلات رواتب العاملين في نظام حماية الاجور

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين كافة المنشآت الخاصة العاملة بالدولة، إلى توثيق جميع التغييرات التي تطرأ على رواتب العاملين، والاجازات المبكرة التي تمنح للعاملين في فترة الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد.

وطالبت الوزارة عبر رسالة تعريفية نشرتها على نفذتها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" أمس الخميس، المنشآت التي يصل فيها طرفي التعاقد سواء أصحاب العمل أو العاملين فيها، إلى اتفاق بتخفيض الرواتب، بضرورة توثيق هذا الاتفاق، ضماناً لحقوق طرفي علاقة العمل.

ونوهت إلى ان إجراءات التوثيق تتوجب على طرفي علاقة العمل، ارفاق كافة البيانات المطلوبة من راتب الموظف السابق، وراتبة الجديد الذي تم الاتفاق عليه خلاف فترة الإجراءات الاحترازية، وملاء نموذج الملحف الإضافي المؤقت لعقد العمل والذي توفره الوزارة على تطبيقاتها الذكية أو على موقعها الإلكتروني www.mohre.gov.ae.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص، بالاتفاق المؤقت المبرم مع العاملين لديها، وسدد أجورهم من خلال "نظام حماية الأجور" وفقاً للأجور المتفق عليها في عقود العمل المبرمة بين الطرفين، وفي المواعيد المحددة.

ونوهت الوزارة أن التزام المنشآت بإجراءات توثيق عقود الرواتب المتفق عليها خلال فترة "كورونا" سواء اكانت هذه العقود مؤقت أو دائمة من شأنه أن يضمن حقوق طرفي علاقة العمل، خاصةً أن الوزارة تعتد بقيمة أجور العاملين المثبتة في نظام حماية الأجور والتي تأتي انعكاساً لعقود العمل المبرمة بين الطرفين والملاحق المرفقة بها، موضحة في الوقت نفسه بأن الوفاء بالالتزامات القانونية للعاملين لدى المنشآت، خاصةً ما يتعلق منها بالأجر من شأنه أن يعزز استقرار علاقة العمل ويزيد من إنتاجية العامل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مصالح أصحاب العمل.

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