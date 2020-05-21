(طرق دبي) تكرّم (1000) سائق ضمن جوائز التميّز لمركبات الأجرة

المصدر: دبي - البيان

بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، كرّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (1000) من سائقي مركبات الأجرة المتميّزين هذا العام 2020 ضمن جوائز التميز لمركبات الأجرة، التي تقيمها سنويا للاحتفاء بجهود المتميّزين من سائقي هذا القطاع، وتُعتَبَرُ دورة هذا العام خاصة وذلك في ظل الظروف الاستثنائية، التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا والدور البطولي والشجاع لهؤلاء السائقين، في ظل الأوضاع الراهنة لمواجهة تحديات هذه الجائحة والتضحيات، التي يقدمونها أثناء تأدية أعمالهم اليومية لتوفير خدمات متميّزة للمتعاملين من مختلف شرائح المجتمع أخذين في الاعتبار الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها بما يسهم في الحماية من الإصابة أو العدوى من هذا الفيروس.

وتميّزت دورة هذا العام من جائزة التميز بتغطيتها لأكبر عدد ممكن من السائقين المستفيدين حيث جرى تكريم (1,000) سائق مركبة أجرة بدلا من (100) سائق يجري تكريمهم سنويا حسب قواعد الجائزة المعمول بها خلال السنوات السابقة وحسب سياسة التميز لمركبات الأجرة المعتمدة بالهيئة. ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الإدارة العليا في هيئة الطرق والمواصلات لأبطال الرحلات الآمنة باعتبارهم سفراء النقل لتوفير الخدمة للمتعاملين في ظل ظروف صحية ووقائية استثنائية وحذرة حسب الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة وهيئة الصحة في دبي مما ساهم في إنجاح عمليات التعقيم الوطني من خلال تكاتف الجميع والاستجابة للإجراءات المتّبعة في ظل الأزمة العالمية الحالية.

وتأتي هذه المبادرة أيضا في إطار التكافل الاجتماعي وتكريماً للجهود المبذولة من قبل سائقي مركبات الأجرة وتشجيعاً لهم لاستمرارية تقديم الخدمات في خضم الظروف الراهنة ومدى تأثيرها على قطاعات النقل واحتياجات المتعاملين، حيث تم تطبيق معايير جائزة التميز لاختيار المتميزين من السائقين مع توسيع ومضاعفة نطاق الاستفادة ليشمل زيادة غير مسبوقة في أعداد المستفيدين من السائقين بنسبة (10%) مقارنة مع الدورات السابقة للجائزة.

وتولي هيئة الطرق والمواصلات اهتماماً كبيراً وبالغا لسائقي قطاعات النقل في الإمارة باعتبارهم ركيزة أساسية في القطاعات وخاصة سائقي مركبات الأجرة نظراً لطبيعة عملهم كون الخدمة متوفرة خلال 24/7 والتحديات، التي تواجههم أثناء تأديتهم لعملهم لاسيما في ظل الظروف الراهنة والإجراءات والمستلزمات الضرورية المطلوبة لتحقيق السلامة وبما يتماشى مع تدابير الوقاية من هذه الجائحة ويضمن الحماية الصحية ويحقق رؤية الهيئة المتمثلة بـ "تنقل آمن وسهل للجميع."

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