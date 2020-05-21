«إسلامية دبي» : بث تكبيرات العيد في مختلف مساجد الإمارة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أنه سيتم بث تكبيرات العيد في مختلف مساجد الإمارة صباح أول أيام العيد بهدف إحياء هذه السنة الشريفة والاحتفاء بهذه المناسبة الكريمة وذلك لإقامة الشعائر الدينية في جميع أنحاء الإمارة، مع مراعاة المصلحة العامة في ظل الظرف الاستثنائي الذي تشهده البلاد والعالم، مع إبقاء العمل بقرار تعليق الصلاة في المساجد.

وقال محمد علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد: "يأتي قرار بث تكبيرات عيد الفطر المبارك من مآذن المساجد، من بعد أذان الفجر إلى ما بعد شروق الشمس في اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، إحياءً لهذه السنة الشريفة، مع مراعاة الاستمرار في تطبيق جميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 حيث يبقى الهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة".

ودعا الفلاسي المواطنين والمقيمين إلى البقاء في بيوتهم والالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، مشيرا إلى أن التباعد الاجتماعي تعدى إطار المسؤولية الفردية ليصبح هذا الالتزام واجباً وطنياً ومسؤولية جماعية لحفظ النفس اتباعاً لما دعت اليه تعاليم ديننا الحنيف.

وتوجهت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بالدعاء إلى الله العلي القدير ان يتقبّل الصيام والقيام وأن يدفع البلاء عن البلاد والعباد وسائر بلاد العالم، وأن يعيد هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وجميع المواطنين والمقيمين.

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