مبادرة «20 في 2020» تنفذ حلول إنارة مستدامة في الأردن

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت جائزة زايد للاستدامة تركيب حلول إنارة مستدامة ضمن مستشفى الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك في إطار مبادرة الإمارات الإنسانية «20 في 2020».

وقامت «سونا ديزاين» إحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة بجائزة زايد للاستدامة ضمن فئة الطاقة في عام 2018 ومقرها فرنسا بتركيب مصابيح «LED» تعمل بالطاقة الشمسية وتتميز بكفاءة عالية في مستشفى الأمير حمزة، وذلك بهدف توفير الإنارة المستدامة وتعزيز السلامة في الحياة اليومية لأكثر من 3 آلاف شخص يعملون ويعيشون في المنطقة وأكثر من 100 من الكوادر الطبية العاملة في المستشفى.

وتعتبر «20 في 2020» مبادرة إنسانية أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وتقودها جائزة زايد للاستدامة بالتعاون مع شركائها سوق أبوظبي العالمي وصندوق أبوظبي للتنمية ومبادلة للبترول ومصدر ومبادرة عام التسامح وماجد الفطيم التي انضمت مؤخراً لدعم جهود المبادرة في الأردن.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة مدير عام جائزة زايد للاستدامة: «تركز مبادرة «20 في 2020» على نشر مجموعة من الحلول والتقنيات المستدامة من الفائزين والمرشحين النهائيين لجائزة زايد للاستدامة، وذلك بهدف إحداث تأثير ملموس في المجتمعات المستهدفة والمساهمة في معالجة بعض التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً في مجالات الصحة والغذاء والطاقة والمياه، وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم جهود التنمية حول العالم وترسيخ إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز الاستدامة، والذي يشكّل خريطة طريق تلهمنا في سعينا لتحقيق التقدم الإيجابي».

وأضاف: «يأتي إنجاز المبادرة بالأردن في وقت يقوم فيه الطاقم الصحي في مستشفى الأمير حمزة بدور كبير ومحوري في دعم جهود القطاع الصحي العام في المملكة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ونحن فخورون بتقديم هذه الحلول العملية المستدامة والمساهمة في تعزيز الجهود والقدرات الكبيرة للمستشفى».

ومن جانبه قال الدكتور سعد جابر وزير الصحة في الأردن: «تتزامن مبادرة «20 في 2020» مع الجهود الكبيرة والمتميزة التي تبذلها إدارة مستشفى الأمير حمزة وطواقمه لمعالجة أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا في الأردن بالتعاون مع وزارة الصحة، متوجهاً وبالنيابة عن المستشفى وقطاع الصحة الأردني بالشكر والتقدير إلى جائزة زايد للاستدامة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز