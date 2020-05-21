مسؤولون: الحزمة الإسكانية عززت سعادة المجتمع

المصدر: أبوظبي - البيان

ثمّن مسؤولون في أبوظبي توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف الحزمة الإسكانية الأولى لعام 2020 لأكثر من 5500 مستفيد وبقيمة إجمالية 5.5 مليارات درهم، مشيرين إلى أن القيادة الرشيدة عززت سعادة المجتمع.

ورفع جبر محمد غانم السويدي، المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على توجيهات وأوامر سموهما باعتماد الدفعة الأولى لعام 2020 من الحزم الإسكانية التي تشمل قروضاً وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية، ما يؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بشؤون المواطنين وسعادتهم وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

وقال إن السكن يعتبر من الأساسيات المهمة التي تتطلبها الحياة المستقرة، وتأتي هذه المكرمة لتسهم في تحقيق الاستقرار للمواطنين، ولترفع عن كواهلهم الأعباء في توفير المسكن الملائم، ما يُدخل على قلوبهم البهجة والسعادة، ويمكّنهم من المضي قدماً في عملية بناء الوطن وتقدمه وريادته، وإضافة إلى هذا الأثر الاجتماعي المهم لهذه المكرمة، هناك أيضاً آثار اقتصادية إيجابية تؤدي بدورها إلى تعزيز نشاط قطاع الإنشاءات في الإمارة.

حياة كريمة

أشاد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف الحزمة الإسكانية الأولى لعام 2020 لأكثر من 5500 مستفيد وبقيمة إجمالية 5.5 مليارات درهم.

وقال: «إننا اليوم ننعم بعد فضل من الله بقيادة تحرص كل الحرص على توفير سبل الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع، وتشكّل هذه الحزمة الجديدة امتداداً متواصلاً للمحافظة على تماسك العائلة الإماراتية، بهدف تحقيق التلاحم المجتمعي والترابط الأسري، ما يسهم في خلق مجتمع سعيد».

وأضاف رئيس دائرة تنمية المجتمع: «في هذه المناسبة السعيدة ومع هذه الأيام المباركة، نتقدم بالشكر لقيادتنا الرشيدة على اهتمامها المتواصل في كل الظروف والأوقات، من أجل العمل على إسعاد المواطنين، وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم».

تقدير

توجّه بشير خلفان المحيربي، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على اعتماد الدفعة الأولى لعام 2020 من الحزم الإسكانية للمواطنين في إمارة أبوظبي التي جاءت انطلاقاً من حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة لمواطني إمارة أبوظبي، وفي إطار اهتمام سموهما بشؤون المواطنين وتوفير السكن الملائم لهم وفقاً لأرقى المعايير.

وأشار المحيربي إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان تحرص على تنفيذ أوامر القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة تسهم في توفير الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، مع العمل على ترجمة القرارات السامية المتعلقة ببرامج الإسكان في الإمارة.

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