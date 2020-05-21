40 ألف «فطرة» و 500 سلة غذائية من «دبي الخيرية» للأسر المتعففة

المصدر: دبي - رامي عايش

باشرت جمعية دبي الخيرية، خلال اليومين الماضيين، توزيع زكاة الفطر وكسوة العيد وسلال غذائية على المستحقين من الأيتام والأسر والمتعففة المسجلة في كشوفها، المتضررين من الأزمة الصحّية الراهنة، في كل من دبي والشارقة وعجمان، مع قرب حلول عيد الفطر، لإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وسد احتياجاتهم الأساسية في هذه الظروف الصعبة الناتجة عن تداعيات وآثار جائحة كورونا.

وقال أحمد مسمار، أمين السر العام للجمعية، لـ«لبيان»، إن الجمعية رصدت من مخصصات حملتها الرمضانية 630 ألف درهم لتوفير 40 ألف «فطرة»، بعد تلقيها زكاة الفطر عيناً ونقداً، مشيراً إلى أن الجمعية بدأت كذلك في توزيع كسوة العيد من الكنادير والعبايات لنحو 5 آلاف أسرة، بما فيها أسر الأيتام المكفولين في الدولة، والأسر المسجلة لدى الجمعية.

وأكد أن الجمعية مستمرة في استقبال تبرعات المحسنين الراغبين في إنابة الجمعية عنهم في توصيل مقدار ما يترتب عليهم من زكاة الفطر، بواقع 20 درهماً عن الفرد الواحد، لتوصيلها إلى مستحقيها، وأن موظفي ومتطوعي الجمعية ملتزمون بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التعامل المباشر مع المستفيدين، وتحقيق التباعد الجسدي الذي وجهت به الجهات الصحية في الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأضاف أن هناك عدة قنوات للتبرع لجمعية دبي الخيرية من أجل صرفها على مستحقيها، سواء من أموال الزكاة، أو الصدقة، أو المساهمات، أو الكفارات، وهذه القنوات هي التحويلات والإيداعات البنكية، والحصالات، أو التبرع لأحد مندوبينا في المواقع المنتشرة في إمارة دبي، أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية، زيادة على التبرع من خلال ماكينات جمع التبرعات الإلكترونية.

وفي مشروع جديد للجمعية، أشار مسمار إلى تخصيص ربع مليون درهم لشراء 500 سلة غذائية تحتوي مواد تموينية ومستلزمات التعقيم والحماية من عدوى كورونا، وباشرت توزيعها على الأيتام المكفولين في الجمعية، وعلى الأسر المسجلة، وعلى الحالات الطارئة.

وأوضح مسمار أن الطرود المذكورة تحتوي على الحاجات الأساسية والضرورية للمحتاجين في رمضان وفي زمن هذا الوباء، مؤكداً حرص الجمعية على مساندة جميع المتضررين من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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