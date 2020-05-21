المشاركون في جلسة «أمان المباني»: أجهزة التكييف لا تنقل «كورونا»

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

أوصت جلسة «أمان المباني والمساكن» التي نظمتها وزارة تطوير البنية التحتية، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، باتخاذ بعض التدابير والإجراءات الاحترازية فيما يخص التعامل مع أجهزة التبريد والتكييف، والاحتماليات الضئيلة لنقلها فيروس «كورونا» المستجد، وشملت أهمية ضبط درجات الحرارة بين 20 و25 درجة مئوية، والرطوبة بين 40 إلى 60%، وتوفير منافذ للهواء المتجدد، وأجهزة تنقية الهواء، وصيانة وتنظيف أجهزة التبريد بشكل مستمر.

مصادر

وشارك في الجلسة معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، والدكتور عادل سجواني أخصائي طب الأسرة، والدكتور أحمد علاء الدين مدير ورئيس المنطقة الكبرى وعضو مجلس إدارة الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية، وعبد الرحمن خليل مدير المنتجات الإقليمي في شركة «يورك» وأدار الجلسة الإعلامية عائشة الزعابي.

وأكد معالي النعيمي على أهمية مثل هذه الجلسات المتخصصة لدحض ومواجهة أي شائعات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز