وزيرة الصحة في ألبانيا تشكر محمد بن زايد على دعم الإمارات

المصدر: تيرانا - وام

قدمت اوجيرتا ماناستيليو، وزيرة الصحة في ألبانيا، الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لبلادها، خاصة في مواجهة (كوفيد 19).

وقالت في تسجيل فيديو: «نتوجه بالشكر لكل من تقدم بمساعدتنا خلال هذه الأزمة العالمية ومع الاحترام الواجب للجميع، يجب أن أقول إن طائرة المساعدات الإماراتية تمثل قيمة خاصة لنا لأنها تذكرنا بأن ألبانيا لديها صديق عظيم مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي كان دائماً بجانبنا عندما كان الألبان يعانون».

وأضافت «تعجز الكلمات أن تعبر عن هذا الموقف ولكنني يجب أن أقول للإمارات وقيادتها شكراً من أعماق قلوبنا». وكانت دولة الإمارات أرسلت، في 15 مايو الحالي، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى ألبانيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

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