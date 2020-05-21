شرطة دبي تطلق لعبة «ابقَ آمناً» الإلكترونية للتوعية بـ«كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي لعبة «ابقَ آمناً»، وهي لعبة إلكترونية تهدف إلى تعزيز التوعية بفيروس كورونا «كوفيد - 19» الذي يشكّل خطراً صحياً عالمياً وكارثة إنسانية.

وأوضح العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تعي أهمية توعية المجتمع، ولذلك بادرت بتطوير لعبة «ابقَ آمناً» الهادفة إلى توعية وتثقيف المجتمع بالسلوكيات الصحية المطلوبة في الظروف الراهنة وفق أسلوب سلس وممتع، ومن السلوكيات التي تثقف بها اللعبة ارتداء الكمامات والتقليل من الاختلاط بالآخرين وغسل اليدين وتجنب الأماكن المزدحمة.

وأضاف أن استخدام الألعاب الإلكترونية في التوعية يُعدّ أمراً إيجابياً، ويسهل الوصول إلى شريحة كبيرة جداً من المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات، إذ تكاد لا تجد شخصاً لا يملك هاتفاً ذكياً، إضافة إلى أن الألعاب الإلكترونية ممتعة، ما يضيف إليها خاصية التكرار، بمعنى أن اللاعب يستمتع بهذه اللعبة ويعيد ممارستها، وهو الأمر الذي يسهم في ترسيخ الرسالة التوعوية.

من جانبه، ذكر العقيد حسين بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، أنه تم تطوير هذه اللعبة الإلكترونية داخلياً من قِبل مركز التكنولوجيا الافتراضية.

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