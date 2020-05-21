«إسلامية دبي» تحقق حلم سيدة في حفظ القرآن من خلال «التسميع عبر الهاتف»

المصدر: دبي - البيان

حقق برنامج التسميع عبر الهاتف أحد البرامج المتميزة التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة حلم السيدة روضة حسين عبد الحكم في إتمام حفظها للقرآن الكريم رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها الدولة.

وقالت يسرى القعود مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني إن الفكرة انطلقت حرصاً على ابتكار أساليب جديدة لنشر الوعي الديني ولتسهيل حفظ القرآن الكريم للعودة بحياة الناس كاملة إلى صبغة القرآن الكريم في الهدي والأخلاق والفهم والأعمال حباً لله «عز وجل» وسعياً في مرضاته وإحياء لروح الثقافة الدينية في بيوت المسلمين.

ومن جانبه أفاد إبراهيم المنصوري رئيس قسم الإرشاد الديني بأن برنامج «التسميع عبر الهاتف» يهدف إلى إيجاد برنامج شامل ومتكامل ومميز لنشر الوعي الديني بطريقة مبتكرة لتمهيد الطريق لمن أراد أن يحفظ القرآن بضبط وإتقان ولتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تحول دون حفظ المرء لكلام ربه عز وجل.

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