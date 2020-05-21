الشعفار يترأس اجتماع اللجنة العليا للأمن الداخلي

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا الدائمة للأمن الداخلي، الاجتماع السادس للجنة للعام 2020، والذي عقد عبر نظام الاتصال المرئي بحضور القادة العامين للشرطة والمديرين العامين أعضاء اللجنة وممثلي وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والموارد البشرية والتوطين.

وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها وزارة الداخلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والاطلاع على برنامج التعقيم الوطني والإجراءات التي تمت بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وناقش الحضور آخر الاستعدادات لعيد الفطر المبارك والتجهيزات الخاصة به وسبل تعزيز الحماية والوقاية وتقديم أفضل الخدمات للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وجرى استعراض خطط استمرارية الأعمال والبرامج والتمارين التي تنفذها وزارة الداخلية عن بعد، ومناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، إضافة إلى القرارات والتوصيات السابقة، وما تم تنفيذه منها، واستعراض المشاريع المستقبلية لعمليات الأمن الداخلي.

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