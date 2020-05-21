فرق تفتيش بلدية عجمان تعمل على مدار الساعة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان اكتمال استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك ضمن خطط الوقاية من جائحة كوفيد 19 وتستمر الدائرة بكافة فرق الرقابة والتفتيش والتعقيم بالميدان طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنشآت والمواقع العامة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع. وأكدت الدائرة ضرورة التزام جميع المنشآت الغذائية والصحية بالإجراءات الوقائية والمتطلبات الصحية للنشاط المرخص بما يضمن صحة وسلامة أفراد المجتمع وتستمر خطط التفتيش الميدانية على المنشآت باستخدام نظام التفتيش الذكي.

وقال مهندس خالد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة أن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة. ولفت الى أن تصاريح توزيع طلبات الأغذية للمنازل تشمل جميع أوقات اليوم. كذلك تستمر عمليات التفتيش بمكتب الرقابة على تجارة الأغذية بميناء عجمان خلال العيد.

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