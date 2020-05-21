بلدية رأس الخيمة تكثف إجراءاتها استعداداً لاستقبال عيد الفطر

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أنهت بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث قامت الدائرة بتكثيف برنامج عمل فرق التفتيش والرقابة على المنشآت التجارية وأسواق الإمارة، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية.

وأوضحت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة بالبلدية، تحديد ساعات العمل في مقصب الفلية المركزي خلال عيد الفطر المبارك، من الساعة 7 صباحاً وحتى 12 ظهراً، وفي مقصب الغيل بالمناطق الجنوبية من الساعة السابعة وحتى 12 ظهراً إلى جانب العمل في سوق الأسماك بمنطقة رأس الخيمة من الساعة 7 صباحاً وحتى 12 ظهراً، وسوق المعيريض من الساعة الثانية ظهراً وحتى السابعة مساءً، وسوق الدقداقة من السابعة صباحاً وحتى 11 ظهراً.

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